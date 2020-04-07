Приложение Google Fit получает редизайн

Компания Google выпустила свежее обновление для приложения Google Fit добавляя новые функции.

Во первых - это улучшенное представление о повседневной активности и целях. Google заявляет, что редизайн будет предлагать яркие цвета и легко читаемый текст, чтобы можно было не вглядываясь прочитать уведомление в середине тренировки. Также появились новые плитки в смарт-часы Wear OS, включая бег, езда на велосипеде или силовые тренировки.

На главный экран приложения добавили трекер прогресса для отслеживания достижения целей. Приложение также получит счетчик шагов в качестве центральной цели, которая будет связана с целью Heart Points. Обновление Google Fit начнет поступать пользователям Android и iOS в начале этой недели.