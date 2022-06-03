Приложение Google TV теперь доступно для пользователей iPhone и iPad

Google только что объявил, что одно из его приложений, которое изначально было доступно только для пользователей Android, наконец-то появится на iOS. Приложение Google TV позволяет пользователям узнавать, что смотреть, с рекомендациями из всех установленных приложений, что упрощает просмотр фильмов и сериалов. Приложение Google TV доступно для iOS в App Store с сегодняшнего дня. Пользователи iPhone и iPad, у которых уже установлено приложение Play Movies & TV на их устройствах iOS, теперь смогут обновить его до нового приложения Google TV.

Помимо рекомендаций из ваших приложений, приложение Google TV также позволяет вам создать подборку из любимых фильмов. Также можно оценивать фильмы и сериалы в приложении, поэтому вы можете получать еще более качественные рекомендации, основанные на ваших интересах, как в приложении, так и на ваших устройствах Google TV. Независимо от того, используете ли вы устройства iOS или Android, приложение Google TV позволит вам использовать телефон в качестве пульта дистанционного управления.