Приложение Google TV теперь доступно на iOS

Спустя два года после запуска на Android приложение Google TV появилось и на iOS. С помощью этого приложения пользователи iPhone и iPad смогут просматривать фильмы и сериалы, купленные в сервисе Google. Приложение Google TV для iOS позволяет использовать смартфон в качестве пульта дистанционного управления для устройств Google TV или Android TV. Напомним, что приложение Google TV для Android дебютировало в 2020 году.

Приложение также позволяет искать фильмы и сериалы по темам и жанрам во всех потоковых сервисах, составлять списки просмотра и получать рекомендации. Загрузить приложение Google TV для iOS можно бесплатно из магазина App Store.
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