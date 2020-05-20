Приложение Google получает Dark Mode для iOS и Android

Мобильное приложение Google переходит в темный режим, а пользователи Android и iOS получают возможность включить эту функцию к концу недели.

После обновления приложение будет по умолчанию использовать ту тему, которая уже установлена ​​на вашей операционной системе, если вы используете Android или iOS 13. Также останется возможность вручную переключаться между светлым и темным режимом, перейдя к настройкам приложения, что и нужно делать пользователям старых операционных систем.

В последние годы все больше технологических компаний начали добавлять функцию экономии заряда батареи. Facebook в глобальном масштабе запустил темный режим наряду с новым редизайном своего официального сайта в начале этого месяца, а в конце марта WhatsApp добавил темный режим в свое приложение на устройствах Android и iOS. Компьютеры и игровые приставки тоже начали предлагать темные режимы.
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