Приложение HeyMelody позволяет обновлять наушники OnePlus и OPPO TWS на телефонах

У OnePlus Buds есть сопутствующее приложение, которое позволяет настраивать наушники, а также получать обновления прошивки с новыми функциями.

OnePlus выпустила новое приложение под названием HeyMelody, которое позволяет владельцам старых телефонов OnePlus или телефонов, отличных от OnePlus, пользоваться некоторыми из вышеупомянутых функций, включая обновления прошивки.

Приложение HeyMeldoy можно установить на любое устройство Android под управлением Android Marshmallow. Хотя это приложение компании OnePlus, оно также работает с OnePlus Buds и OnePlus Buds Z, но и с недавно анонсированными наушниками OPPO Enco X и OPPO Enco W51.

Пользователи смогут подключать наушники к своим телефонам с помощью приложения, проверять уровень заряда батареи каждого наушника и зарядного чехла, а также получать обновления прошивки. Но приложение все еще находится в разработке и может работать нестабильно.