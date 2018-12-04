Приложение Huawei использует ИИ, чтобы помочь глухим детям читать

Глухие дети сталкиваются с проблемами обучения чтению. Поскольку их родители и учителя часто не знают язык жестов, дети не могут всегда связывать слова читая текст со страниц и применять их в жизни.

Huawei стремится исправить это с помощью своего бесплатного приложения StorySign для Android. Направьте свой телефон на определенные детские книги, и приложение будет использовать AI для перевода отдельных слов на странице, чтобы подписать язык, выполненный ботом. Это не только помогает детям читать, но и обучать родителей языку жестов, который им поможет в дальнейшем.