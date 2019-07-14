Приложение Megvii отслеживает потерянных собак по отпечаткам носа

Новая программа китайского AI-стартапа Megvii обучена распознавать собак по уникальным отпечаткам носа.

Используя приложение Megvii можно зарегистрировать вашу собаку, просто отсканировав морду через камеру вашего телефона. Так же, как телефон регистрирует ваш отпечаток пальца для биометрических разблокировок, приложение просит вас сфотографировать нос вашей собаки под разными углами. Megvii говорит, что показатель точности составляет 95 %, и благодаря приложению компания объединила 15 000 домашних животных со своими владельцами.

В последние несколько лет распознавание лица для домашних животных становится все более распространенным. Концепция была использована исследователями для сохранения дикой природы. В США приложение под названием Finding Rover также использует технологию распознавания лиц, чтобы найти кошек и собак, которые пропали без вести.