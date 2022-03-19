Приложение Mi Fit от Xiaomi переименовано в Zepp Life

Приложение Mi Fit, которое обеспечивает полезную поддержку экосистемы смарт-браслетов и умных часов Xiaomi, теперь переименовано в приложение Zepp Life. Это произошло в результате изменения имени, которое было сделано Xiaomi для всех продуктов с псевдонимом Mi, чтобы перейти на другое имя.

Само название Zepp происходит от Amazfit, которая теперь сменила название на Zepp. Это подразделение бренда Xiaomi, в частности суббренда Huami. Линейка смарт-часов и смарт-браслетов Amazfit продавалась как Xiaomi Amazfit, что указывает на их происхождение от Xiaomi.

Интерфейс приложения остался прежним, что изменилось в приложении, так это название и логотип. Приложение Mi Fit изменится на приложение Zepp Life после обновления. Изменения должны быть постепенными, пока не будет достигнут полный переход. Ожидается, что следующая серия Mi Band 7 будет работать под управлением ОС Zepp, совместимой с приложением.