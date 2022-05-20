Приложение Microsoft Teams теперь доступно в Microsoft Store

На этой неделе Microsoft объявила о доступности своего нового приложения Microsoft Teams в официальном магазине Microsoft Store, что делает его доступным для установки всем желающим. Хотя, если вы являетесь пользователем Windows 10, вы сможете загрузить и получить доступ к приложению Teams для личных, рабочих и учебных учетных записей из Магазина Microsoft. Если вы являетесь пользователем Windows 11, вы можете скачать приложение Teams только для рабочих и учебных учетных записей из Магазина.

Работаете ли вы с товарищами по команде над проектом или планируете провести выходные с близкими, Microsoft Teams помогает объединить людей. Это единственное приложение, в котором чаты, встречи, файлы, задачи и календари собраны в одном месте, поэтому вы можете легко общаться с людьми и воплощать планы в жизнь. Соберите семью и друзей вместе, чтобы справиться с домашними делами или спланировать вечеринку по случаю дня рождения. Все это можно делать в Microsoft Teams.