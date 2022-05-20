Приложение Microsoft Teams теперь доступно в Microsoft Store

На этой неделе Microsoft объявила о доступности своего нового приложения Microsoft Teams в официальном магазине Microsoft Store, что делает его доступным для установки всем желающим. Хотя, если вы являетесь пользователем Windows 10, вы сможете загрузить и получить доступ к приложению Teams для личных, рабочих и учебных учетных записей из Магазина Microsoft. Если вы являетесь пользователем Windows 11, вы можете скачать приложение Teams только для рабочих и учебных учетных записей из Магазина.

Работаете ли вы с товарищами по команде над проектом или планируете провести выходные с близкими, Microsoft Teams помогает объединить людей. Это единственное приложение, в котором чаты, встречи, файлы, задачи и календари собраны в одном месте, поэтому вы можете легко общаться с людьми и воплощать планы в жизнь. Соберите семью и друзей вместе, чтобы справиться с домашними делами или спланировать вечеринку по случаю дня рождения. Все это можно делать в Microsoft Teams.
Clipchamp — новое приложение Microsoft для редактирования ви…
Clipchamp — новое приложение Microsoft для редактирования виПосле приобретения Clipchamp, Microsoft теперь внедряет приложение в Windows 11. Это приложение на основе…
Функция сообщений Apple, размывающая наготу, выходит на межд…
Функция сообщений Apple, размывающая наготу, выходит на междФункция Apple «Безопасность в сообщениях», которая предназначена для автоматического размытия изображений…
Приложение Microsoft Teams теперь доступно в Microsoft Store…
Приложение Microsoft Teams теперь доступно в Microsoft StoreНа этой неделе Microsoft объявила о доступности своего нового приложения Microsoft Teams в официальном ма…
WhatsApp представил функцию сообщества для объединения общих…
WhatsApp представил функцию сообщества для объединения общихСегодня WhatsApp объявил о своих планах по внедрению сообществ — функции для объединения групп с похожими…
Новое приложение RealityScan от Epic может создавать 3D-моде…
Новое приложение RealityScan от Epic может создавать 3D-модеEpic Games анонсировала новое приложение для смартфонов, которое может создавать 3D-модели объектов из се…
Instagram прекращает работу Boomerang и Hyperlapse…
Instagram прекращает работу Boomerang и HyperlapseЕще два приложения Instagram были удалены из магазинов приложений, как отмечают некоторые пользователи в …
Групповые голосовые вызовы WhatsApp теперь поддерживают до 3…
Групповые голосовые вызовы WhatsApp теперь поддерживают до 3WhatsApp теперь позволяет добавлять до 32 участников к групповым голосовым вызовам, что является шагом на…
Приложение YouTube Go исчезнет в августе…
Приложение YouTube Go исчезнет в августеYouTube Go был запущен в 2016 году для развивающихся рынков в качестве облегченной альтернативы обычному …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor