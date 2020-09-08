Приложение NVIDIA Broadcast упростила запуск потоковой передачи

С выпуском новых карт серии GeForce RTX 30 и NVIDIA Reflex, компания NVIDIA также проявила некоторую любовь к стримерам. Ранее компания представила обновленный кодировщик NVIDIA в своих картах серии GeForce RTX 20 и работала с потоковыми приложениями для повышения производительности вещания, а теперь расширила это с помощью нового приложения NVIDIA Broadcaster.

NVIDIA Broadcaster стремится сделать потоковую передачу намного более доступной, особенно для людей, у которых нет роскоши отдельной домашней студии или дорогого оборудования и зеленых экранов. Используя технологию искусственного интеллекта, Broadcast может превратить любую комнату в домашнюю вещательную студию с функцией удаления окружающего шума, добавлением виртуальных фоновых эффектов и автоматического кадрирования.

Функция удаления шума - это эволюция RTX Voice, и теперь ИИ можно использовать даже для входящих аудиопотоков, чтобы отключить звук одного друга, который слишком тяжело дышит в микрофон. Функция автоматического кадрирования также кажется особенно полезной, и она, предположительно, может увеличить вас, используя ИИ, чтобы отслеживать движения вашей головы и держать вас в центре действия.

Приложение имеет не только потоковую передачу, но и работает с приложениями для видеоконференций, такими как Zoom и Discord. NVIDIA разработала его как универсальный плагин, поэтому он будет работать с большинством популярных приложений для потоковой передачи в реальном времени, голосового чата и видеоконференцсвязи.

Он поддерживается на любых картах GeForce RTX, TITAN RTX или Quadro RTX, используя их выделенные процессоры Tensor Core AI, чтобы помочь сетям AI приложения работать в реальном времени вместе с вашими играми. Функции виртуального фона и автоматического кадрирования в настоящее время находятся в стадии бета-тестирования - NVIDIA будет собирать отзывы, чтобы помочь улучшить производительность и качество. NVIDIA Broadcast будет доступна для загрузки в конце сентября месяца.