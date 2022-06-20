Приложение ReVanced позволяет отключать рекламу на YouTube

В марте этого года компания Google вынудила разработчиков приложения YouTube Vanced закрыть его и прекратить его поддержку. YouTube Vanced получил широкое признание как лучшая бесплатная альтернатива подписке YouTube Premium. Но другая команда разработчиков решила продолжить проект и создала новое приложение ReVanced. ReVanced является неофициальным преемником YouTube Vanced и предлагает практически те же функции, что и YouTube Vanced.

На данный момент, приложение все еще находится на ранней стадии, так как было выпущено 15 июня 2022 года. Софт можно скачать в виде файла APK. Приложение поддерживает воспроизведение музыки в свернутом состоянии и в окне, а также, что для многих было главным преимуществом YouTube Vanced, отключает рекламу на YouTube.
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