Приложение Tidal теперь доступно для устройств Samsung Wearable

2018-11-09, Автор - Anna; Продукт - Tidal; [85]
Служба потоковой передачи музыки Tidal объявила о запуске своего приложения на устройствах Samsung Wearable, которые включают в себя новейшие Galaxy Watch, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 и фитнес-группы, включая Gear Fit2 Pro и Gear Fit2. Это первое приложение Tidal для ношения.

Услуга доступна на основе подписки, но пользователи, которые регистрируются через Galaxy Apps, могут получить бесплатную трехмесячную пробную версию первого платного уровня Tidal - Tidal Premium. Tidal может похвастаться коллекцией более 59 миллионов песен и плейлистами. Пользователи смогут получить доступ ко всей музыкальной библиотеке через главное меню приложения. Особое внимание будет уделено плейлистам для тренировок, так как большое количество носимых гаджетов ориентировано на спорт. Несмотря на то, что Samsung уже выбрал своего «Go-to Music Service Provider» в Spotify и даже обновил свое приложение для музыки, приятно видеть немного разнообразия, доступного для пользователей. Tidal также готовится к запуску специального приложения для Apple Watch , и можно с уверенностью предположить, что устройства, работающие под управлением операционной системы Google, также его получат.

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