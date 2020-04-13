Приложение TikTok достигает впечатляющего рубежа

Приложение для создания короткого видео TikTok достигло впечатляющего рубежа и на сегодняшний день установлено более на более чем 1 миллиарде устройств Android.

В конце февраля TikTok стал третьим по величине установленным бесплатным приложением в Google Play Store, поднявшись на второе место в прошлом месяце. Напомним, TikTok позволяет пользователям создавать короткие видео длительностью от 3 секунд до 60 секунд. Приложение продолжает находить новых пользователей, многие из которых ищут что-то, чтобы помочь им скоротать время во время вспышки коронавируса.

Помните, что во избежание перегрузки интернет-трафика системой, когда все дома, пользователи TikTok в Европе не смогут просматривать контент в формате HD в течение 30 дней. Тем не менее, создатели контента смогут загружать свои творения в полном качестве.