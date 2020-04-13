Приложение TikTok достигает впечатляющего рубежа

2020-04-13, Автор - Anna; Продукт - TikTok ; [59]
Приложение для создания короткого видео TikTok достигло впечатляющего рубежа и на сегодняшний день установлено более на более чем 1 миллиарде устройств Android.

В конце февраля TikTok стал третьим по величине установленным бесплатным приложением в Google Play Store, поднявшись на второе место в прошлом месяце. Напомним, TikTok позволяет пользователям создавать короткие видео длительностью от 3 секунд до 60 секунд. Приложение продолжает находить новых пользователей, многие из которых ищут что-то, чтобы помочь им скоротать время во время вспышки коронавируса.

Помните, что во избежание перегрузки интернет-трафика системой, когда все дома, пользователи TikTok в Европе не смогут просматривать контент в формате HD в течение 30 дней. Тем не менее, создатели контента смогут загружать свои творения в полном качестве.

Комментарии и отзывы TikTok
Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0
Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3
Лучшая СЖО для процессора. NZXT Kraken X72Лучшая СЖО для процессора. NZXT Kraken X72
Обзор Trust GXT 115 Macci. Беспроводная мышка для работы и игрОбзор Trust GXT 115 Macci. Беспроводная мышка для работы и игр
Обзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешкаОбзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешка
Xbox Series X получит медленный SSD...
Xbox Series X получит медленный SSDНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что консоль Xbox Series X обзаве...
Huawei представила оборудование для Wi-F...
Huawei представила оборудование для Wi-FНе смотря на возникшие проблемы с правительством США, компания Huawei не унывает, а продолжает развивать ...
Универсальный датчик чистоты воздуха Cle...
Универсальный датчик чистоты воздуха CleXiaomi ClearGrass Air Monitor это датчик чистоты воздуха, который оснастили цветным сенсорным IPS дисплее...
iPhone и Apple Watch могут скоро заменит...
iPhone и Apple Watch могут скоро заменитСмартфоны могут выполнять множество функций, и вскоре они смогут разблокировать, заблокировать и даже зав...
VR-гарнитура Valve Index разошлась тираж...
VR-гарнитура Valve Index разошлась тиражСогласно анализу рынка виртуальной реальности, за 2019 год компании Valve удалось продать около 150 тысяч...
Обзор Rubetek RK-3558. Умная защита от п...
Обзор Rubetek RK-3558. Умная защита от пОдними из самых распространенных аварий в многоквартирных домах являются протечки воды, приводящие к зато...
Появился мод для Half-Life: Alyx позволя...
Появился мод для Half-Life: Alyx позволяВ интернет появился мод для новой игры Half-Life: Alyx, который позволяет играть в игру без виртуальной г...
Marvel представила тизер-трейлер фильма ...
Marvel представила тизер-трейлер фильма Черная Вдова - американский фильм издательства Marvel Studios. 24-ый по счету в киновселенной. В фильме с...
Умный дверной звонок с камерой DIGOO SB-...
Умный дверной звонок с камерой DIGOO SB-Компании DIGOO представила умный дверной звонок с камерой под названием SB-XYZ. ...
Обзор Prestigio Click&Touch. Клавиатура,...
Обзор Prestigio Click&Touch. Клавиатура,Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Prestigio, которая не переста...
Серия игры Ninja Gaiden получит продолже...
Серия игры Ninja Gaiden получит продолжеЯпонская студия Team Ninja поделилась информации, что в дальнейшем серия игр Ninja Gaiden получит продолж...
Обзор InSinkErator Evolution Suprime 100...
Обзор InSinkErator Evolution Suprime 100Многим знакома проблема, когда после приготовления пищи, в мусорном ведре скапливается большое количество...
Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Обзор Rubetek RK-3558. Умная защита от протечекОбзор Rubetek RK-3558. Умная защита от протечек
Обзор TP-LINK Deco E4 (2-pack). Домашняя Mesh Wi-Fi система Обзор TP-LINK Deco E4 (2-pack). Домашняя Mesh Wi-Fi система
Обзор Logitech G915 Lightspeed. Лучшая беспроводная механическая клавиатураОбзор Logitech G915 Lightspeed. Лучшая беспроводная механическая клавиатура
Обзор ELARI SmartBot Turbo. Умный робот-пылесос с влажной уборкой за адекватный прайсОбзор ELARI SmartBot Turbo. Умный робот-пылесос с влажной уборкой за адекватный прайс
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor