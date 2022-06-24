Приложение WatchTube позволяет смотреть контент YouTube на Apple Watch

Выпущено бесплатное приложение WatchTube для просмотра контента YouTube на Apple Watch, и для его настройки не требуется iPhone. Пользователи могут загрузить WatchTube из магазина приложений watchOS и начать пользоваться. Как и в полной версии YouTube, на главной странице отображаются видео, популярные на платформе. Приложение также позволяет выбирать определенные категории видео для отображения на главной странице.

Встроенный поиск WatchTube работает с клавиатуры. На WatchTube пользователи могут даже подписываться на каналы и сохранять видео, чтобы найти их на вкладке библиотеки. Важно отметить, что пользователи не могут подключиться к учетной записи YouTube. Однако приложение предоставляет QR-код, который позволяет пользователям обмениваться и получать доступ к определенным видео на другом устройстве, включая iPhone или iPad.

В дополнение к этим функциям WatchTube также поддерживает субтитры к видео и изменение размера текста. Видео можно быстро загрузить на Apple Watch. Если у пользователей нет наушников AirPods или Bluetooth, приложение может использовать встроенные динамики Apple Watch для вывода звука. Разработчики WatchTube говорят, что в будущем обновлении будет добавлен режим «только аудио», чтобы пользователи могли слушать песни YouTube в фоновом режиме.

WatchTube доступен для бесплатной загрузки в App Store и поддерживает устройства Apple Watch под управлением watchOS 6 или более поздней версии.
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