Приложение WatchTube позволяет смотреть контент YouTube на Apple Watch

Встроенный поиск WatchTube работает с клавиатуры. На WatchTube пользователи могут даже подписываться на каналы и сохранять видео, чтобы найти их на вкладке библиотеки. Важно отметить, что пользователи не могут подключиться к учетной записи YouTube. Однако приложение предоставляет QR-код, который позволяет пользователям обмениваться и получать доступ к определенным видео на другом устройстве, включая iPhone или iPad.
В дополнение к этим функциям WatchTube также поддерживает субтитры к видео и изменение размера текста. Видео можно быстро загрузить на Apple Watch. Если у пользователей нет наушников AirPods или Bluetooth, приложение может использовать встроенные динамики Apple Watch для вывода звука. Разработчики WatchTube говорят, что в будущем обновлении будет добавлен режим «только аудио», чтобы пользователи могли слушать песни YouTube в фоновом режиме.
WatchTube доступен для бесплатной загрузки в App Store и поддерживает устройства Apple Watch под управлением watchOS 6 или более поздней версии.