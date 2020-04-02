Приложение WhatsApp добавляет новую функцию для iOS

Наконец-то разработчики приложения WhatsApp добавили отображение контактов в операционной системе iOS при репосте или "поделиться". Что это значит, что iOS 13 будет показывать контакты из WhatsApp в общем доступе, когда вы пытаетесь поделиться контентом, таким как фотографии, видео и другие файлы.

Использование данной функции чрезвычайно полезна и упрощает процесс репоста или "поделиться" с контактами. Не обошлось и без проблем. Во время использования были замечены некорректные изображения контактов, а то и вовсе они не отображались. Надеемся, что в скором времени разработчик это исправит.