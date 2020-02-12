Приложение WhatsApp преодолело отметку в два миллиарда пользователей

WhatsApp в настоящее время насчитывает более двух миллиардов пользователей по всему миру. Первоначально WhatsApp был запущен в бета-версии в январе 2009 года бывшими сотрудниками Yahoo - Брайаном Эктоном и Яном Кумом, и к 2011 году оно стало одним из 20 лучших приложений в американском App Store. На этом этапе начали поступать серьезные деньги от инвесторов, а также от пользователей.

В декабре 2013 года стартап заявил, что у него более 400 миллионов активных пользователей в месяц. Это помогло привлечь внимание потенциальных покупателей, и в середине февраля 2014 года Facebook согласилась приобрести компанию за 16 миллиардов долларов. В настоящее время Facebook владеет и управляет некоторыми из крупнейших в мире приложений, включая отдельное приложение Facebook, Messenger, WhatsApp и Instagram.