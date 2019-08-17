Приложение Xperia Lounge выведет к концу августа

Sony подтвердила планы закрыть одно из своих старых приложений для смартфонов - Xperia Lounge. Это не первое и не последнее приложение, разработанное для телефонов Xperia, которое убивает Sony для сокращения расходов.

Приложение Xperia Lounge предназначалось для того, чтобы предоставить постоянным поклонникам различные награды за их смартфоны Xperia, такие как эксклюзивные темы и обои Xperia. Если вы откроете приложение прямо сейчас, появится важное объявление о том, что Xperia Lounge будет «выведен из эксплуатации» к концу августа 2019 года.