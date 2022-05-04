Приложение YouTube Go исчезнет в августе

YouTube Go был запущен в 2016 году для развивающихся рынков в качестве облегченной альтернативы обычному приложению, но ​​как объявила платформа на форумах своего сообщества она будет удалена в августе этого года. Видеоплатформа посоветовала пользователям облегченного приложения либо переключиться на обычное приложение YouTube на своем Android, либо использовать сайт youtube.com в своем браузере.

Когда YouTube Go был представлен пять лет назад, у пользователей не было возможности комментировать, публиковать и создавать контент или вообще использовать темный режим. Однако все эти функции стали неотъемлемой частью видеоплатформы, поэтому приложение будет удалено. Объявление также подтвердило, что были улучшения в отношении производительности, особенно на недорогих устройствах, и обычное приложение YouTube больше не будет нагружать подключение. Дополнительные элементы управления для уменьшения использования данных также находятся в стадии разработки, что поможет зрителям с ограниченным трафиком.