Приложение YouTube Kids получает фильтр дошкольного возраста и веб-версию

Приложение YouTube Kids предлагает удобный для детей интерфейс с большими мультяшными значками, так что дети могли легко находить любимые эпизоды любимых мультфильмов и образовательных программ. Теперь компания предложит пользователям выбирать контент для детей в возрасте до 4 лет, от 5 до 7 лет, и от 8 до 12 лет.

Конечно, как и раньше, вы все равно сможете выбрать опцию «только для утвержденного контента», при которой функция поиска будет заблокирована, а ваш ребенок просто получит доступ к заранее выбранным видео, каналам и коллекциям. Но вы должны помнить, что не все материалы YouTube Kids проверяются вручную и тщательно группируются в соответствующей возрастной категории, поэтому обязательно нужно следить за неподходящими видео и сразу же сообщать о них.

Также YouTube Kids будет вынесен в отдельный сайт. Так в сервисе хотят уберечь детей от нежелательного контента и комментариев неадекватных людей.