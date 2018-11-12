Приложение будильника Yahoo разбудит вас звуковыми фрагментами последних новостей

Для тех новостных наркоманов, которые не могут проснуться, пока не услышат последние новости, у Yahoo появилось новое приложение для будильника. Called Waking News Alarm Clock, приложение разбудит вас со звуковыми фрагментами последних новостей. В настоящее время тестируется на устройствах Android, вы можете получить ранний доступ к будильнику, перейдя в Google Play Store. Yahoo оценит любую обратную связь, которую вы могли бы оставить в комментариях приложения.

Источники новостей: Huffington, Новости Yahoo, Yahoo Finance, Yahoo Sports, развлечения для детей, Engadget. Последние новости становятся доступными в 6:30 утра. И если вы предпочтете, чтобы вас разбудили другие звуки, а не новости, есть настройка, которая разбудит вас звуком часов кукушки или легким ветерком. Приложение абсолютно бесплатно устанавливается на Android-устройство. Вы можете в любой момент нажать на кнопку, если хотите услышать последние новости, не дожидаясь срабатывания