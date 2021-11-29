Приложение диспетчер паролей Firefox Lockwise закроется 13 декабря 2021 г

На этой неделе Mozilla объявила о прекращении поддержки приложения диспетчера паролей Firefox Lockwise для Android и iOS с 13 декабря 2021 года. После этой даты вы больше не сможете устанавливать или переустанавливать Firefox Lockwise из App Store или Google. Приложение менеджера паролей изначально было разработано под названием Firefox Lockbox и было выпущено еще в 2018 году, а в мае 2019 года было переименовано в Lockwise.

После 13 декабря 2021 г. вы сможете продолжить доступ к сохраненным паролям и управлению паролями в браузерах Firefox для настольных ПК и мобильных устройств. Firefox для iOS уже синхронизирует ваши сохраненные пароли Lockwise. В настоящее время вы можете использовать их только в Firefox.
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