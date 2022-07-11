Приложение камеры Samsung Expert RAW получит две новые функции

Компания Samsung объявила о выпуске нового обновления для приложения камеры Expert RAW, где будут добавлены две новые функции. Функция «Пользовательские предустановки», она позволит пользователям сохранять пользовательские настройки камеры и использовать их для повторной съемки. В обновлении будет доступна еще одна функция «Сохранить формат», которое позволит пользователям сохранять изображения, сделанные с помощью приложения Expert RAW, в формате RAW или JPEG.

Кроме анонса нового обновления, компания Samsung сообщила, что откладывает выпуск приложения Expert RAW для Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra и Galaxy Z Fold 2 до сентября этого года.

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