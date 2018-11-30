Приложения Microsoft Office получают новые значки

Microsoft Office получает еще одно важное обновление, появляются новые иконки приложений. Обновленные значки предназначены для того, чтобы отразить, как изменился Office, с новыми возможностями ИИ, более совместимыми функциями и независимостью платформы для ключевых приложений.

Первая обновленная версия будет доступна ​​для следующих 10 приложений: Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, команд , Yammer и Skype.Также, планируется обновить значки для других приложений, таких как PowerBI, Sway и Visio. В последний раз, иконки приложений были обновлены пять лет назад.

Гигант программного обеспечения упрощает свой интерфейс ленты и выводит свою систему Fluent Design из приложений Windows 10 в Office. Один из самых популярных мобильных приложений от Microsoft, Outlook Mobile, также вскоре получит крупную переработку дизайна с поддержкой общих почтовых ящиков и новыми жестами для учетных записей и папок.