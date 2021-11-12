Prime Video от Amazon запускает новую функцию обмена клипами

Amazon запускает новую функцию обмена клипами для Prime Video, которая позволит вам делиться клипами из своих фильмов и телешоу с друзьями. Эта новая функция обмена клипами будет доступна на платформе Apple iOS.

Благодаря технологии X-Ray клиенты Prime Video теперь могут делиться своими любимыми клипами из избранных сериалов Amazon Original с друзьями и семьей в социальных сетях или через прямое сообщение. Вы когда-нибудь были так тронуты сценой, настолько потрясены последовательностью действий или так сильно смеялись над шуткой, что вам не терпелось поделиться ею с кем-нибудь? Теперь вы можете отправлять сцены из любимых сериалов Amazon Original прямо со своего телефона. Благодаря технологии X-Ray клиенты Prime Video теперь могут делиться своими любимыми клипами из избранных сериалов Amazon Original с друзьями и семьей в социальных сетях или через прямое сообщение.