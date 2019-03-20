Признаки износа аккумулятора на iPhone 7 от Apple

Многие отмечают, что слабым местом смартфонов от Apple являются их аккумуляторы. Их слабость заключается в том, что гаджет даже при умеренном использовании требует зарядки один раз в день, а при активном вовсе два раза. При этом по мере старения аккумулятора устройства частота зарядки увеличивается и пользователь яблочной продукции начинает везде с собой носить зарядное устройство. В данной заметке мы рассмотрим признаки износа аккумулятора у смартфона iPhone 7, которые могут проявляться и у других устройств.

Во-первых, не стоит бояться и переживать, если ваш смартфон уже не на гарантии и он перестал держать заряд. Если проблема в аккумуляторе - он меняется на "раз-два", - подробную инструкцию вы найдете на сайте https://myapplemaster.ru/ в разделе "Ремонт". Все необходимое для замены аккумулятора продаются китайскими умельцами и иногда даже поставляются вместе с аккумулятором, если вы его купили у них.

Во-вторых, первым признаком износа аккумулятора являются его перезагрузки при нагрузке, либо при уровне заряда менее 30%. Стоит зарядить устройство до 100% - перезагрузки прекращаются до очередного снижения уровня заряда.

В-третьих, признаком износа аккумулятора является отключение смартфона на холоде. Особенно часто это замечают девушки, которые носят гаджеты в сумках и менее часто парни, которые носят смартфоны "ближе к телу".

В-четвертых, более быстрое разряжение аккумулятора чем ранее является косвенным признаком износа аккумулятора, но не явным. К примеру, если на вашем смартфоне установлено множество фоновых приложений - от WhatsApp, Viber, Telegram до Вконтакте, Facebook, Instagram, то рассчитывать на длительную автономную работу гаджета не приходится. Все они постоянно поддерживают мобильную передачу данных в активном состоянии, следовательно, ваш смартфон работает, но просто с выключенным экраном.

В-пятых, многие владельцы iPhone 7 могут вовсе заметить деформацию корпуса из-за чрезмерного нагрева аккумулятора при работе устройства. Причина - износ аккумулятора, который скорее необходимо заменить, пока не появились разводы на экране.