Призовой фонд The International 2020 составил уже более 25 миллионов долларов

Призовой фонд турнира The International 2020 по Dota 2 превысил отметку в 25 миллионов долларов.

В прошедшие года призовой фонд The International 2019 составил более 34 миллионов долларов.

Скачок в приросте призового The International 2020 произошел 24 июня, благодаря акционному набору с уровнями Battle Pass 2020 и сокровищнице The International 2020 Collector's Cache.

Valve решила продлить срок действия Battle Pass 2020 до 19 сентября включительно.

The International — это первый по дисциплине Dota 2 и самый крупный среди прочих ежегодный киберспортивный турнир. Проводится компанией Valve. Впервые проведён на Gamescom в 2011 году.