Проблема с Chromecast Wi-Fi будет исправлена ​​уже сегодня

Google объявила, что сегодня решение о проблемах с задачами Android Cast WIFI должно быть решено, проблема заключается в том, что сеть будет затоплена данными, создавая откаты с маршрутизатором и отключением Wi-Fi ,Google подготовил решение, которое выведет его с помощью обновления через информацию об оборудовании Службы сегодня. Проблема заключается в устройствах Android, которые находятся в сети, где есть также устройство, поддерживающее Google Cast.