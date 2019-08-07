Продукция Nobby появилась в интернет-магазине TMall

В ассортименте торговой площадки TMall, где собраны все самые проверенные и самые надёжные бренды, появилась продукция компании Nobby. Теперь купить Nobby станет проще, а получить выбранный гаджет можно будет быстрее.
Производитель телефонов и аксессуаров для мобильной техники Nobby объявляет о начале постоянных продаж своей продукции на торговой B2C площадке TMall. Это дочерний проект всемирного гиганта онлайн-торговли Aliexpress, где представлены только лучшие устройства и аксессуары. Это событие стало важной вехой в истории развития Nobby и свидетельствует как о стремительном росте компании, так и о высоком доверии к качеству продукции.
Быстрая доставкаВсе товары, продающиеся в TMall, находятся на российских складах, поэтому покупателям этой площадки доступна быстрая доставка по всей России. В полной мере это касается и всего представленного на площадке ассортимента Nobby. Поэтому теперь бренд Nobby стал ближе к своим покупателям.
Полный ассортиментНа площадке TMall представлен широкий спектр продукции Nobby. В первую очередь, это доступные качественные смартфоны и многофункциональные кнопочные сотовые телефоны. А также повербанки с функцией «быстрой зарядки» smart индикацией, все виды зарядных устройств, беспроводные наушники, в том числе в формате TWS, включая ХИТ продаж Nobby Expert T-110 и другие аксессуары.
Выбирая Nobby на Tmall, покупатель всегда получает максимум за минимум!