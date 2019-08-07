Продукция Nobby появилась в интернет-магазине TMall

2019-08-07, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Nobby; [61]
В ассортименте торговой площадки TMall, где собраны все самые проверенные и самые надёжные бренды, появилась продукция компании Nobby. Теперь купить Nobby станет проще, а получить выбранный гаджет можно будет быстрее.

Производитель телефонов и аксессуаров для мобильной техники Nobby объявляет о начале постоянных продаж своей продукции на торговой B2C площадке TMall. Это дочерний проект всемирного гиганта онлайн-торговли Aliexpress, где представлены только лучшие устройства и аксессуары. Это событие стало важной вехой в истории развития Nobby и свидетельствует как о стремительном росте компании, так и о высоком доверии к качеству продукции.

Быстрая доставка

Все товары, продающиеся в TMall, находятся на российских складах, поэтому покупателям этой площадки доступна быстрая доставка по всей России. В полной мере это касается и всего представленного на площадке ассортимента Nobby. Поэтому теперь бренд Nobby стал ближе к своим покупателям.

Полный ассортимент

На площадке TMall представлен широкий спектр продукции Nobby. В первую очередь, это доступные качественные смартфоны и многофункциональные кнопочные сотовые телефоны. А также повербанки с функцией «быстрой зарядки» smart индикацией, все виды зарядных устройств, беспроводные наушники, в том числе в формате TWS, включая ХИТ продаж Nobby Expert T-110 и другие аксессуары.

Выбирая Nobby на Tmall, покупатель всегда получает максимум за минимум!

Планы на будущее

В будущем ассортимент Nobby в TMall будет расширяться. Также ожидаются специальные предложения для клиентов — следите за релизами компании!

О компании

Бренд Nobby был создан в 2005 году и первоначально под маркой Nobby производились прочные и вместе с тем стильные кейсы для мобильных телефонов. Продукция Nobby взяла золото в номинации «Корпоративный фирменный стиль» по версии ADCR (Art Directors Club Russia) за 2005 год, а также была удостоена премии «Лучшая марка аксессуаров 2004/2005» по версии журнала Russian Mobile. Затем ассортимент компании пополнился новыми моделями чехлов, зарядных устройств, аккумуляторов, автомобильных держателей. Перед запуском каждой категории специалисты проводят исследования, чтобы учесть все пожелания покупателей и тесты, чтобы продукция соответствовала заявленным характеристикам. Ведь качество и доступность продукции стали миссией бренда. Сейчас ассортимент компании снова расширился, теперь там есть многофункциональные кнопочные телефоны, аудиотехника и смартфоны.

Официальный сайт

Nobby в интернет-магазине Tmall


Комментарии и отзывы Nobby
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