Проект Folding Home достиг вычислительной мощности одного exaFLOP

Проект из Стэнфордского университета FoldingHome достигли вычислительной мощности в один exaFLOP. Проект собрал достаточно вычислительной мощности для выполнения 1 000 000 000 000 000 000 операций в секунду. Folding @ Home планирует привлечь к проекту одного миллиона активных пользователей. На данный момент количество активных пользователей насчитывает 400 тысяч.

Folding @ Home сравнивает его с IBM Summit - самым быстрым суперкомпьютером в мире. Собственный проект университета теперь достигает производительности в 10 раз быстрее, чем самый быстрый компьютер в мире.