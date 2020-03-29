Проект Folding Home достиг вычислительной мощности одного exaFLOP

2020-03-29, Автор - Ramil; Продукт - FoldingHome; [73]
Проект из Стэнфордского университета FoldingHome достигли вычислительной мощности в один exaFLOP. Проект собрал достаточно вычислительной мощности для выполнения 1 000 000 000 000 000 000 операций в секунду. Folding @ Home планирует привлечь к проекту одного миллиона активных пользователей. На данный момент количество активных пользователей насчитывает 400 тысяч.

Folding @ Home сравнивает его с IBM Summit - самым быстрым суперкомпьютером в мире. Собственный проект университета теперь достигает производительности в 10 раз быстрее, чем самый быстрый компьютер в мире.

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