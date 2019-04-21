Профессионального игрока в Fortnite выгнали из команды за читы

Игрок команды Kaliber Джонатан «Jonnyk» Космала был исключен из команды за использование читов. Его сдал разработчик читов.

Джонатан «JonnyK» Космала, приобретает читы, чтобы пройти квалификацию на Fortnite World Cup, а через некоторое время получает «кик» из команды. А все из-за разработчика читов, который решил рассказать о его покупке всем.

Продавший чит разработчик предоставил скриншоты о покупке Джонатаном ESP-чита для Fortnite. Также он записал и выложил видео, на котором запечатлен момент установки чита на компьютер игрока. ESP-чит, чтобы вы понимали, — это тот же «волхак», позволяющий видеть других игроков сквозь объекты и стены домов.

После того, как разработчик читов выложил видео, организация Kaliber выступила с заявлением:

«Мы исключили Джонатана из нашей команды по Fortnite. Мы шокированы тем, что он использовал читы на квалификации к Чемпионату Мира. Мы извиняемся перед нашими болельщиками», – написала Kaliber в своем твиттере. Команда исключила игрока из состава, а сам игрок удалил свой аккаунт в твиттере и никак не прокомментировал ситуацию.

В использовании стороннего ПО Космалу обвинил сам разработчик читов.

«Он собирался не читерить в видеоигре ради веселья, а выиграть деньги и обмануть других игроков, которые выступают честно», – рассказал он.