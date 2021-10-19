Программа для редактирования аудио Apple Logic Pro 10.7 и Final Cut Pro 10.6

Вчера во время пресс-конференции Apple в октябре 2021 года Тим Кук и его команда представили новые обновления для программного обеспечения для редактирования видео Final Cut Pro и аудио-программного обеспечения Logic Pro, чтобы дополнить запуск совершенно нового MacBook Pro с мощными процессорами M1 Pro и M1 Max.

Final Cut Pro 10.6 доступен сегодня как бесплатное обновление для существующих пользователей и за 299,99 долларов для новых пользователей в Mac App Store. Motion 5.6 и Compressor 4.6 также доступны сегодня в виде бесплатных обновлений для существующих пользователей и по цене 49,99 долларов за каждое в Mac App Store. Logic Pro 10.7 также доступна сегодня в виде бесплатного обновления для всех существующих пользователей и за 199,99 долларов для новых пользователей в Mac App Store. Пользователи Mac могут подписаться на бесплатную пробную версию Final Cut Pro, а также на бесплатную пробную версию Logic Pro.

Final Cut Pro поставляется с инновационными новыми функциями, которые позволяют редакторам создавать прекрасно отслеживаемую анимированную графику и редактировать видеоролики в кинематографическом режиме, записанные на iPhone 13 и iPhone 13 Pro. Приложение также в полной мере использует преимущества основного прироста производительности, обеспечиваемого M1 Pro и M1 Max в совершенно новом MacBook Pro. Видеоредакторы теперь могут воспроизводить семь потоков 8K ProRes с полным разрешением - более 230 миллионов пикселей - и экспортировать видео ProRes более чем в 5 раз быстрее, чем раньше.