Программа для редактирования аудио Apple Logic Pro 10.7 и Final Cut Pro 10.6

Вчера во время пресс-конференции Apple в октябре 2021 года Тим Кук и его команда представили новые обновления для программного обеспечения для редактирования видео Final Cut Pro и аудио-программного обеспечения Logic Pro, чтобы дополнить запуск совершенно нового MacBook Pro с мощными процессорами M1 Pro и M1 Max.

Final Cut Pro 10.6 доступен сегодня как бесплатное обновление для существующих пользователей и за 299,99 долларов для новых пользователей в Mac App Store. Motion 5.6 и Compressor 4.6 также доступны сегодня в виде бесплатных обновлений для существующих пользователей и по цене 49,99 долларов за каждое в Mac App Store. Logic Pro 10.7 также доступна сегодня в виде бесплатного обновления для всех существующих пользователей и за 199,99 долларов для новых пользователей в Mac App Store. Пользователи Mac могут подписаться на бесплатную пробную версию Final Cut Pro, а также на бесплатную пробную версию Logic Pro.

Final Cut Pro поставляется с инновационными новыми функциями, которые позволяют редакторам создавать прекрасно отслеживаемую анимированную графику и редактировать видеоролики в кинематографическом режиме, записанные на iPhone 13 и iPhone 13 Pro. Приложение также в полной мере использует преимущества основного прироста производительности, обеспечиваемого M1 Pro и M1 Max в совершенно новом MacBook Pro. Видеоредакторы теперь могут воспроизводить семь потоков 8K ProRes с полным разрешением - более 230 миллионов пикселей - и экспортировать видео ProRes более чем в 5 раз быстрее, чем раньше.
Комментарии и отзывы Apple Logic Pro 10.7
Новый Apple Music Voice Plan запускается за 4,99 доллара в м…
Новый Apple Music Voice Plan запускается за 4,99 доллара в мApple представила новый Music Voice Plan для своих подписчиков, обеспечивающий новые музыкальные возможно…
WhatsApp предлагает внедрить глобальный проигрыватель…
WhatsApp предлагает внедрить глобальный проигрывательWhatsApp обновляет существующую функцию голосовых сообщений на своей платформе с помощью глобального прои…
Microsoft тестирует темный режим для MS Word…
Microsoft тестирует темный режим для MS WordТемный режим стал очень популярным визуальным оформлением для многих программ, служб и веб-браузеров в по…
YouTube Music с бесплатным фоновым воспроизведением…
YouTube Music с бесплатным фоновым воспроизведениемСегодня YouTube объявил, что в приложении YouTube Music можно будет бесплатно пользоваться фоновым вос…
Марк Цукерберг теряет 6 миллиардов долларов…
Марк Цукерберг теряет 6 миллиардов долларовЛичное состояние Марка Цукерберга упало более чем на 6 миллиардов долларов за несколько часов, что постав…
Google добавит в Gmail голосовые звонки…
Google добавит в Gmail голосовые звонкиGoogle стремится сделать Gmail вашим центром не только для почтовых сообщений — как отмечает издание The …
Google тестирует одну из востребованных функций Chrome OS…
Google тестирует одну из востребованных функций Chrome OSВ настоящее время на Chromebook нет простого способа упорядочить приложения в средстве запуска. Если в…
Twitter запускает веб-инструмент, позволяющий пользователям …
Twitter запускает веб-инструмент, позволяющий пользователям Если у вас есть общедоступный профиль Twitter, любой, у кого есть учетная запись Twitter, сможет подписат…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor