Путин подписал законопроект об ИНТЕРНЕТ-ИЗОЛЯЦИИ России

Президент России, Владимир Путин подписал в среду законопроект, который ужесточит государственный контроль над интернетом. Новый закон требует, чтобы интернет-провайдеры в России отключались от иностранных серверов. Он также призывает к созданию национальной доменной системы, которая позволила бы стране оставаться в сети, если бы она была когда-либо отрезана от глобального интернета. Закон вступит в силу 1 ноября

Российские чиновники впервые представили эту меру еще в декабре в ответ на киберстратегию США после президентских выборов 2016 года. Законопроект вызвал резкую критику со стороны групп гражданской свободы и российских граждан из-за опасений, что он только усилит правительственную цензуру. По данным NPR, митинги» За свободный интернет», проходившие в Москве, были одними из самых масштабных за последние годы . Опрос, проведенный на средства государства, показал, что 52% россиян не одобряют законопроект.

Российские интернет-свободы уже находятся в плачевном состоянии. Российское правительство уже блокирует сайты, ограничивает использование VPN, а СМИ, получающее иностранное финансирование, называет «иностранными агентами». В прошлом году российский суд постановил, что нация может запретить зашифрованное приложение для обмена сообщениями Telegram . В своем докладе «Свобода в Сети» за 2018 год Freedom House классифицировала Россию как «несвободную», ссылаясь на постоянные усилия законодателей по ограничению контента и недопущению того, чтобы россияне сохраняли свою онлайн-идентичность анонимной.