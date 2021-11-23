QNAP официально выпускает программное обеспечение QuTS hero h5.0 NAS на основе ZFS Компания QNAP Systems, Inc. (QNAP) сегодня официально выпустила операционную систему QuTS hero h5.0, последнюю версию операционной системы NAS на основе ZFS. Включая обновленное ядро ​​Linux (5.10), улучшенную безопасность, поддержку WireGuard VPN, мгновенное клонирование моментальных снимков и бесплатную поддержку exFAT, QNAP Hero NAS предоставляет исключительные решения для хранения, резервного копирования данных, виртуализации или оперативного совместного редактирования мультимедиа. Компания QNAP Systems, Inc. (QNAP) сегодня официально выпустила операционную систему QuTS hero h5.0, последнюю версию операционной системы NAS на основе ZFS. Включая обновленное ядро ​​Linux (5.10), улучшенную безопасность, поддержку WireGuard VPN, мгновенное клонирование моментальных снимков и бесплатную поддержку exFAT, QNAP Hero NAS предоставляет исключительные решения для хранения, резервного копирования данных, виртуализации или оперативного совместного редактирования мультимедиа. Ключевые новые приложения и функции в QuTS hero h5.0: Повышенная безопасность: поддерживает TLS 1.3, автоматически обновляет операционную систему и приложения, а также предоставляет ключи SSH для аутентификации и защиты доступа к NAS.

Поддержка WireGuard VPN: новый QVPN 3.0 объединяет легкий и надежный WireGuard VPN и предоставляет пользователям простой в использовании интерфейс для настройки и безопасного подключения.

Выделенный ZIL - SLOG: благодаря хранению данных ZIL и кэша чтения (L2ARC) на разных твердотельных накопителях для раздельной обработки рабочих нагрузок чтения и записи повышается общая производительность системы, а также использование и срок службы твердотельных накопителей, что делает его особенно полезным для оптимизации инвестиций в флеш-хранилище.

Мгновенное клонирование: выполнение мгновенного клонирования моментального снимка на вторичном NAS помогает в управлении копируемыми данными и анализе данных, не мешая операциям рабочего сервера с первичными данными.

Бесплатная поддержка exFAT: exFAT - это файловая система, которая поддерживает файлы размером до 16 ЭБ и оптимизирована для флэш-памяти (например, SD-карт и USB-устройств), что помогает ускорить передачу и совместное использование больших медиафайлов.

DA Drive Analyzer с диагностикой на основе искусственного интеллекта: DA Drive Analyzer использует облачный искусственный интеллект ULINK для прогнозирования ожидаемого срока службы накопителей, помогая пользователям заранее спланировать замену накопителя для защиты от простоя сервера и потери данных.

Улучшенное распознавание изображений с помощью Edge TPU: используя Edge TPU для QNAP AI Core (движок на базе искусственного интеллекта для распознавания изображений), QuMagie может выполнять более быстрое распознавание лиц и объектов, в то время как QVR Face усиливает видеоаналитику в реальном времени для мгновенного распознавания лиц. Ключевые новые приложения и функции в QuTS hero h5.0: Автор - Bulat . Размещено: Сегодня 11:39 . Продукт - QuTS hero h5.0 NAS Комментарии и отзывы QuTS hero h5.0 NAS

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