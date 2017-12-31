QNAP выпускает ОС QTS 4.3.4 для своих NAS-блоков

QNAP объявил официальный выпуск QTS 4.3.4. Разработанная с уделением особого внимания «сущности хранения», последняя версия QTS предоставляет обширные NAS-решения QNAP с более высокой производительностью, многофункциональными возможностями и большей безопасностью.«QNAP не только устраняет текущие потребности в ИТ, увеличивая доступность поддержки моментальных снимков (теперь доступно только с 1 ГБ ОЗУ), но также реализует будущие тенденции в области ИТ, выходя за пределы хранения, чтобы продвигаться в обработке графики, Internet of Things и различные новые технологии для мультимедийных впечатлений », - сказал Тони Лу, менеджер по продуктам QNAP, добавив:« Продолжающаяся разработка QTS предоставляет NAS QNAP большой потенциал для того, чтобы играть основную роль в текущих и будущих требованиях к ИТ-инфраструктуре ».