Qualcomm объявляет о своем первом киберспортивном турнире в Индии с призовым фондом 67 000$

Qualcomm Technologies входит в сферу киберспорта в Индии. Известный производитель микросхем только что запустил турнир Qualcomm Snapdragon Conquest Tournament, общий призовой фонд которого составляет 67 000 доллара США.

Турнир от компании является частью ее первой инициативы в области киберспорта в регионе, где есть заметное сообщество мобильных игр. Для тех, кто не знает, Индия является одним из крупнейших рынков смартфонов в мире, и ее индустрия мобильных игр также растет. Теперь Qualcomm стремится предложить игрокам шанс выиграть по-крупному в своем новом турнире Garena Free Fire.

Snapdragon Conquest задуман как многоэтапный турнир, посвященный различным событиям в течение года. Garena Free Fire - популярная игра в жанре Battle Royale, похожая на PUBG Mobile. Более подробная информация о турнире и многое другое должны быть доступны в ближайшее время. Компания также планирует проводить прямые трансляции и прямые трансляции игроков, что должно дать начинающим игрокам возможность учиться и повышать свой уровень подготовки.
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Qualcomm объявляет о своем первом киберспортивном турнире в Индии с призовым фондом 67 000$

Qualcomm Technologies входит в сферу киберспорта в Индии. Известный производитель микросхем только что за...
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