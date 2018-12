Qualcomm пытается запретить Apple продажу смартфонов в Китае

В рамках продолжающегося патентного спора производитель чипов Qualcomm просит китайские суды запретить продажи Apple iPhone XS, XS Max и XR внутри страны, сообщает Financial Times .

Запрос поступил через несколько дней после того, как компания выиграла судебный запрет, временно запрещающий Apple продавать более старые модели iPhone в Китае. Ранее на этой неделе Промежуточный народный суд в Фучжоу постановил, что Apple, вероятно, нарушила два патента Qualcomm, связанных с изменением размеров фотографий и управлением приложениями. Хотя по поводу патентного спора не было вынесено официального решения суда, суд нашел достаточно доказательств, чтобы потребовать от Apple приостановить продажи и импорт iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и X - всех устройств. которые якобы извлекают выгоду из рассматриваемых патентов. Apple подала апелляцию на первоначальное решение и фактически проигнорировала судебный запрет. Компания продолжала продавать все модели iPhone в Китае, утверждая, что дело касается только устройств под управлением iOS 11. Поскольку все модели, названные в запрете, могут работать под управлением iOS 12, Apple утверждает, что они не нарушают патенты.