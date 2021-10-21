Quick Tap to Snap функция быстрого касания

Ранее на этой неделе Google официально представила серию Pixel 6. В отличие от Pixel 5, новые Pixel 6 и Pixel 6 Pro являются флагманскими смартфонами с совершенно новым процессором Google Tensor, дисплеями с высокой частотой обновления и обновленными камерами. Кроме того, в телефонах есть множество новых программных функций, которые отличают их от других флагманских телефонов Android на рынке.

Quick Tap to Snap - одна из таких функций, которая позволяет пользователям дважды коснуться задней панели устройства, чтобы открыть приложение прямо на главном экране. С Quick Tap to Snap теперь вы можете делать гораздо больше, чем просто открывать приложения с помощью этого нового жеста. Как было отмечено в недавнем Reddit пост, Tasker теперь позволяет настроить жест Quick Tap для выполнения практически любых действий. Вы даже можете использовать его для запуска различных действий, когда ваш телефон находится в портретной или альбомной ориентации. Посмотрите видео , чтобы узнать, как настроить эту функцию на поддерживаемом устройстве Pixel.
Комментарии и отзывы Quick Tap to Snap
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