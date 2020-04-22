RTX Voice новая функция компании NVIDIA

NVIDIA предлагает пользователям графических процессоров GeForce RTX новый плагин, позволяющий снизить фоновые шумы к нулю во время общения с друзьями или стрима.

Производитель графических карт говорит о том, что ситуация в мире обязывает приспосабливаться к новым условиям жизни. Дом стал местом для работы и развлечений. Плагин RTX Voice готов к бета-тестированию.

Требования для плагина: видеокарта NVIDIA GeForce RTX, Windows 10 и драйвер версии 410.18 или новее. Инструкция по установке находится на официальном сайте компании.
Комментарии и отзывы NVIDIA RTX Voice
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