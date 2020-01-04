На "Дакаре" каждый год появляются новые имена. Фернандо Алонсо перешел в Тойоту - открыв большие перспективы гонщику. Основная задача для гонщика - это добраться до финиша "Дакара". Ассистентом Алонсо станет Марк Кома.

Австралийская марка KTM доминирует в классе мотоциклов. Смогут ли Honda, Yamaha и Husqvarna составить конкуренцию в этом году, нам предстоить узнать совсем скоро.

В классе грузовиков «КАМАЗ-мастер» будет представлен только на «Дакаре», куда отправляются четыре модернизированных грузовика КАМАЗ-43509. У машин доработаны двигатель и гидроусилитель руля, усовершенствована компоновка для улучшения развесовки, а кроме того теперь все грузовики получили автоматическую коробку передач.

Впервые «Дакар» будет проходить на Ближнем Востоке. Стартует «Дакар» 5 января в Джидде, а финиширует 17 января в Киддии — участников ждёт 12 спецучастков общей протяжённостью 5000 км, а вся дистанция составит 7900 км. На старт выйдет 351 экипаж (134 внедорожник и UTV, 170 мотоциклов и квадроциклов, 47 грузовиков).

Пожелаем удачи нашим спортсменам!