Расслабляющая игровая платформа Meditations на весь год

Новая игровая платформа под названием Meditations может отлично подойти людям, которые любят играть в случайные онлайн-игры несколько минут в день, чтобы расслабиться и отвлечься от рутины.

Он обещает запускать одну новую «крошечную игру» каждый день в 2019 году, каждый из которых будет сопровождаться текстом, который будет служить «медитацией, отвлечением, уроком или вдохновением». Создатель Рами Исмаил, который также является руководителем голландской студии инди-игр Vlambeer, сказал, что в 2017 году сыграл короткую игру, из-за которой ему захотелось иметь такую ​​игру «как на каждый день года». Затем он привлек сотни разработчиков, чтобы воплотить свое видение в жизнь в течение 2018 года. В Твиттере Исмаил сказал, что пусковая установка будет предлагать названия из разных жанров, включая личные, которые затрагивают «культурно и личностно чувствительные темы, такие как смерть, депрессия, беспокойство, насилие, сексуальность и зависимость». В первый день 2019 года вы сможете сыграть в то, что спровоцировало создание пусковой установки: простую головоломку под названием Tempres by takorii.