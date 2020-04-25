Разработчики ПО Zoom выпустили новое обновление

Разработчики программы Zoom представили новое обновление 5.0. Разработчики проделала огромную работу над улучшением шифрования и добавили новые функции безопасности.

Сервис Zoom теперь поддерживает 256-битное GCM-шифрование AES, что обеспечивает защиту данных и защиту от несанкционированного доступа. Проработана система созания пароля. Настройка элементов управления хостом предлагает широкие возможности настройки.

Усовершенствована панель мониторинга. Пользователь получит безопасный доступ к контактам различных учетных записей. Многие из перечисленных функций уже добавлены.