Разработчики ПО Zoom выпустили новое обновление

Разработчики программы Zoom представили новое обновление 5.0. Разработчики проделала огромную работу над улучшением шифрования и добавили новые функции безопасности.

Сервис Zoom теперь поддерживает 256-битное GCM-шифрование AES, что обеспечивает защиту данных и защиту от несанкционированного доступа. Проработана система созания пароля. Настройка элементов управления хостом предлагает широкие возможности настройки.

Усовершенствована панель мониторинга. Пользователь получит безопасный доступ к контактам различных учетных записей. Многие из перечисленных функций уже добавлены.
Комментарии и отзывы Zoom 5.0
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