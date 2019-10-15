Разработчики WhatsApp добавляют новые функции для iOS

Наиболее важным изменением, в очередном обновлении WhatsApp для iOS, является возможность воспроизведения голосовых сообщений непосредственно из уведомлений. Это можно сделать, нажав и удерживая нажатой кнопку воспроизведения. Кроме того, пользователи WhatsApp теперь смогут изменять стили шрифтов в камере, нажимая значок T.

Последняя версия WhatsApp для iOS также позволяет пользователям быстро редактировать и отправлять медиафайлы в своих чатах. И последнее, но не менее важное: Memoji теперь можно отправлять в виде стикеров с клавиатуры emoji на iOS 13. Чтобы воспользоваться всеми этими изменениями убедитесь, что ваше приложение WhatsApp обновлено до версии 2.19.100.