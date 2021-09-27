Разработку Instagram Kids пришлось приостановить

Компания Facebook объявила, что «приостанавливает» свой проект Instagram Kids, чтобы «поработать с родителями, экспертами и политиками, чтобы продемонстрировать ценность и потребность в этом продукте». Это объявление последовало за критикой со стороны 44 генеральных прокуроров штата, которые попросили Facebook отказаться от проекта, а также за просьбой законодателей-демократов предоставить более подробную информацию о проекте. Команда Instagram заявила, что создает приложение, чтобы обойти проблему доступа детей к Instagram без разрешения родителей. «Мы начали этот проект, чтобы решить важную проблему, наблюдаемую в нашей отрасли: дети получают телефоны все моложе и моложе, неверно представляют свой возраст и загружают приложения, предназначенные для детей от 13 лет и старше», — написал глава Instagram Адам Моссери.

В то же время компания отказалась от идеи капитуляции из-за критики. «Критики «Instagram Kids » сочтут это признанием того, что проект — плохая идея. Это не так», — написал Моссери. «Реальность такова, что дети уже подключены к интернету, и мы считаем, что развитие соответствующего их возрасту опыта, разработанного специально для них, намного лучше для родителей, чем то, где мы находимся сегодня». Так что приложение всё же планируют создать, но позже, когда будет вся необходимая информация о возможностях продукта, необходимых мерах предосторожности и контроля над контентом. Звучит на самом деле интересно.