Разработку Instagram Kids пришлось приостановить

Компания Facebook объявила, что «приостанавливает» свой проект Instagram Kids, чтобы «поработать с родителями, экспертами и политиками, чтобы продемонстрировать ценность и потребность в этом продукте». Это объявление последовало за критикой со стороны 44 генеральных прокуроров штата, которые попросили Facebook отказаться от проекта, а также за просьбой законодателей-демократов предоставить более подробную информацию о проекте. Команда Instagram заявила, что создает приложение, чтобы обойти проблему доступа детей к Instagram без разрешения родителей. «Мы начали этот проект, чтобы решить важную проблему, наблюдаемую в нашей отрасли: дети получают телефоны все моложе и моложе, неверно представляют свой возраст и загружают приложения, предназначенные для детей от 13 лет и старше», — написал глава Instagram Адам Моссери.

В то же время компания отказалась от идеи капитуляции из-за критики. «Критики «Instagram Kids » сочтут это признанием того, что проект — плохая идея. Это не так», — написал Моссери. «Реальность такова, что дети уже подключены к интернету, и мы считаем, что развитие соответствующего их возрасту опыта, разработанного специально для них, намного лучше для родителей, чем то, где мы находимся сегодня». Так что приложение всё же планируют создать, но позже, когда будет вся необходимая информация о возможностях продукта, необходимых мерах предосторожности и контроля над контентом. Звучит на самом деле интересно.
Комментарии и отзывы Instagram Kids
Netflix теряет сотни тысяч подписчиков...
Netflix теряет сотни тысяч подписчиковКомпания Netflix на протяжении достаточно длительного времени пользовалась безумной популярностью на рынк...
Сайт под ключ от веб-студии Storm Media...
Сайт под ключ от веб-студии Storm MediaИнтегрирование любого бизнеса в интернет-пространство предусматривает создание сайта. Но чтобы веб-про...
В Европе будут регулировать криптовалюту...
В Европе будут регулировать криптовалютуВчера комиссия ЕС объявила, что выдвигает предложения по более строгому регулированию криптовалют для бор...
В индии запретят биткоин...
В индии запретят биткоинПравительство в Индии рассматривает возможность создания законопроекта, который запретит владение криптов...
В Китае ввели жесткие ограничения на просмотр TikTok...
В Китае ввели жесткие ограничения на просмотр TikTokКак сообщает Bloomberg, после подавления игр китайскими властями компания ByteDance вводит новый контроль...
Разработку Instagram Kids пришлось приостановить...
Разработку Instagram Kids пришлось приостановитьКомпания Facebook объявила, что «приостанавливает» свой проект Instagram Kids, чтобы «поработать с родите...
Google будет бороться с фейк-новостями...
Google будет бороться с фейк-новостямиГигант Google предпринимает шаги для дальнейшей защиты пользователей поисковых систем от использования ре...
Почему важно правильное продвижение сайта: обращаемся к проф...
Почему важно правильное продвижение сайта: обращаемся к профКачество информации на сайте очень важно. Особенно сегодня, когда поисковики серьезно усовершенствовал...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor