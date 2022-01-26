Речь Google Assistant теперь можно прервать словом стоп

Мы все знаем, что иногда Google Assistant может зайти слишком далеко в своих «простых ответах». Вот почему на этой неделе у пользователей появилась возможность заставить виртуального помощника замолчать на полуслове, просто сказав ему «стоп». Такие быстрые фразы постепенно становятся частью Pixel 6, где вы можете дать своему виртуальному помощнику короткую команду, не начиная с привычного «ОК, Google» или «Привет, Google». В самой команде «стоп» тоже нет ничего нового — еще в 2019 году Google впервые представил фразу «стоп», чтобы остановить будильник. За этим последовала возможность «отложить» будильник или мгновенно ответить или отклонить вызов, просто используя свой голос.

Во вторник Google официально сообщил в Твиттере, что пользователи Google Assistant по всем направлениям теперь имеют вторую, довольно полезную функцию для команды «стоп». «Конечно, болтливый и местами неуклюжий помощник Google нередко слишком увлекается с отчетом о погоде или поиском ответов в Википедии, и мы признаем, что иногда пользователям просто необходима команда, которая это всё прекратит» — заявили разработчики. Чтобы пользоваться новой функциональностью, пользователям необходимо убедиться, что их платформа Google Assistant полностью обновлена ​​до последней версии. К сожалению, для большинства других команд вам все равно придется использовать традиционную фразу пробуждения «ОК, Google», чтобы активировать динамик или выполнить какие-либо системные команды.
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