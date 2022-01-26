Речь Google Assistant теперь можно прервать словом стоп…

Во вторник Google официально сообщил в Твиттере, что пользователи Google Assistant по всем направлениям теперь имеют вторую, довольно полезную функцию для команды «стоп». «Конечно, болтливый и местами неуклюжий помощник Google нередко слишком увлекается с отчетом о погоде или поиском ответов в Википедии, и мы признаем, что иногда пользователям просто необходима команда, которая это всё прекратит» — заявили разработчики. Чтобы пользоваться новой функциональностью, пользователям необходимо убедиться, что их платформа Google Assistant полностью обновлена до последней версии. К сожалению, для большинства других команд вам все равно придется использовать традиционную фразу пробуждения «ОК, Google», чтобы активировать динамик или выполнить какие-либо системные команды.