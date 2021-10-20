Red Hat теперь поддерживает NVIDIA Morpheus AI Security Framework

На этой неделе инженеры и разработчики Red Hat объявили о выпуске новой программы для поддержки инфраструктуры кибербезопасности на базе искусственного интеллекта NVIDIA Morpheus. Партнерство между двумя компаниями привело к созданию нового продукта, который обеспечивает преимущества дистрибутива Linux и расширенной системы управления контейнерами при развертывании решений, созданных на основе новой инфраструктуры безопасности искусственного интеллекта NVIDIA.

Red Hat теперь поддерживает: развертывание инфраструктуры анализа данных Morpheus AI на RHEL, управление контейнерами и приложениями на основе Morpheus с помощью Red Hat OpenShift, использование DPU BlueField в качестве серверных датчиков для предоставления сетевой телеметрии Morpheus.

NVIDIA Morpheus использует RAPIDS и мощь графических процессоров NVIDIA для поддержки крупномасштабного анализа сетевого трафика в реальном времени, серверной телеметрии, журналов приложений и других типов неструктурированных данных. BlueField DPU действует как датчик конечной точки, который может доставлять сетевую телеметрию в Morpheus с помощью агента NetQ с любого сервера, включая проверку сетевого трафика между виртуальными машинами или контейнерами на одном сервере. DPU также может выполнять шифрование сетевых данных со скоростью линии и действовать как точка применения политики кибербезопасности на каждом сервере. Серверы, на которых работает конвейер аналитики Morpheus, нуждаются в системе управления контейнерами, и каждый DPU работает под управлением ОС на базе Linux - разработчики и конечные пользователи теперь могут выбирать решения Red Hat для обоих