Red Hat теперь поддерживает NVIDIA Morpheus AI Security Framework

На этой неделе инженеры и разработчики Red Hat объявили о выпуске новой программы для поддержки инфраструктуры кибербезопасности на базе искусственного интеллекта NVIDIA Morpheus. Партнерство между двумя компаниями привело к созданию нового продукта, который обеспечивает преимущества дистрибутива Linux и расширенной системы управления контейнерами при развертывании решений, созданных на основе новой инфраструктуры безопасности искусственного интеллекта NVIDIA.

Red Hat теперь поддерживает: развертывание инфраструктуры анализа данных Morpheus AI на RHEL, управление контейнерами и приложениями на основе Morpheus с помощью Red Hat OpenShift, использование DPU BlueField в качестве серверных датчиков для предоставления сетевой телеметрии Morpheus.

NVIDIA Morpheus использует RAPIDS и мощь графических процессоров NVIDIA для поддержки крупномасштабного анализа сетевого трафика в реальном времени, серверной телеметрии, журналов приложений и других типов неструктурированных данных. BlueField DPU действует как датчик конечной точки, который может доставлять сетевую телеметрию в Morpheus с помощью агента NetQ с любого сервера, включая проверку сетевого трафика между виртуальными машинами или контейнерами на одном сервере. DPU также может выполнять шифрование сетевых данных со скоростью линии и действовать как точка применения политики кибербезопасности на каждом сервере. Серверы, на которых работает конвейер аналитики Morpheus, нуждаются в системе управления контейнерами, и каждый DPU работает под управлением ОС на базе Linux - разработчики и конечные пользователи теперь могут выбирать решения Red Hat для обоих

Комментарии и отзывы NVIDIA Morpheus AI Security Framework
Microsoft Edge интегрирует Microsoft Editor для проверки орф…
Microsoft Edge интегрирует Microsoft Editor для проверки орфЕсли Microsoft Edge является вашим предпочтительным браузером, с этого момента у вас будут улучшенные воз…
Карты Google предоставляют информацию о лесных пожарах…
Карты Google предоставляют информацию о лесных пожарахКарты Google получают новое обновление, называемое слоем лесных пожаров, которое поможет пользователям пр…
Google тестирует одну из востребованных функций Chrome OS…
Google тестирует одну из востребованных функций Chrome OSВ настоящее время на Chromebook нет простого способа упорядочить приложения в средстве запуска. Если в…
Марк Цукерберг теряет 6 миллиардов долларов…
Марк Цукерберг теряет 6 миллиардов долларовЛичное состояние Марка Цукерберга упало более чем на 6 миллиардов долларов за несколько часов, что постав…
Instagram позволит пользователям совместно редактировать соо…
Instagram позволит пользователям совместно редактировать сооInstagram начинает неделю с анонса новой функции «Collabs», которая позволяет двум пользователям совместн…
YouTube Music с бесплатным фоновым воспроизведением…
YouTube Music с бесплатным фоновым воспроизведениемСегодня YouTube объявил, что в приложении YouTube Music можно будет бесплатно пользоваться фоновым вос…
Adobe демонстрирует предстоящую поддержку Camera Raw для Pho…
Adobe демонстрирует предстоящую поддержку Camera Raw для PhoAdobe добавляет Camera Raw в версию Photoshop для iPad и продемонстрировала, как это работает, в практиче…
Telegram набрал более 70 миллионов пользователей за 1 день …
Telegram набрал более 70 миллионов пользователей за 1 день В понедельник крупный сбой затронул Facebook, Instagram и WhatsApp, в результате чего пользователи не мог…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor