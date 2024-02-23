Reddit продала данные для обучения ИИ от Google

Сегодня появилась официальная информация о том, что компания Google будет использовать контент, доступный на Reddit, для обучения своих моделей искусственного интеллекта. Компании даже сообщили о том, что эта сделка позволит Google отображать контент в более понятном формате в поисковой выдаче, хотя пока что информации о том, как именно будет отображаться эта информация, нет. «Мы знаем, что люди находят эту информацию полезной, поэтому мы разрабатываем способы упростить её доступность во всех продуктах Google. Это партнёрство облегчит более содержательное отображение информации Reddit, что сделает наши продукты более полезными для наших пользователей и упростит участие в сообществах и разговорах Reddit», — из официального пресс-релиза компании Google.

Конечно, звучит немного пугающе, что Google начнёт обучать свои модели искусственного интеллекта, используя контент с Reddit, ведь этот контент формируют пользователи и довольно часто делятся различного рода личными данными и конфиденциальной информацией. Это многих пользователей смутило, потому что Reddit, который довольно длительное время был настоящей домашней страницей интернета, теперь фактически продаёт информацию о пользователях. Это немного смущает, так как теперь доверия к платформе будет заметно меньше. Кроме того, теперь пользователи явно не будут делиться своими данными на этой платформе, потому что в будущем Google сможет использовать эти данные против них — для рекламы, например.
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