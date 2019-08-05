Restoplace - программный продукт по автоматизации ресторанов

Современную жизнь без автоматизации деятельности коммерческих организаций нельзя представить. Особенно это актуально для ресторанного бизнеса, где огромный поток клиентов не только необходимо учесть, но и контролировать. Ведение амбарных журналов ушло в прошлое, сегодня все управление осуществляется с помощью гаджетов. В качестве программного продукта для этого мы предлагаем Restoplace Restoplace.cc, который используется во многих ресторанах, кафе по всему миру.

Среди преимуществ Restoplace перед конкурирующими продуктами является возможность его бесплатного использования. В рамках бесплатного пакета имеется возможность онлайн резервирования столов, прием заявок по имени или номеру телефона, фильтрация заявок, изменение параметров резервирования, смена столов, дублирование заявок на почту, массовое бронирование столов. Также бесплатная версия программы позволяет встроить окно бронирования стола в ресторане прямо на ваш сайт, либо в группу социальной сети, виджет для сайта позволяет онлайн отслеживать наличие свободных мест и освобождающиеся места.

При этом программный комплекс по управлению ресторанами Restoplace имеет два тарифных плана - это PRO за 2550 рублей в месяц и PRO+ за 3080 рублей в месяц. За 2550 рублей в месяц дополнительно к бесплатному набору функций вы получаете возможность управления банкетными залами, возможность онлайн бронирования свободного стола, банкетного зала, а не только по телефону, как в бесплатной версии. Платные версии приложения также позволяют онлайн зачислять депозиты на счет, онлайн оплачивать счета, чеки, осуществлять анализ статистики посетителей, оборота ресторана.

Функционал PRO+ предполагает дополнительную возможность онлайн бронирования и заказа блюд на столик к назначенному времени, а также полную синхронизацию с iiko и R-Keeper. Функционал программного комплекса регулярно пополняется и совершенствуется, обо всех изменениях вы можете узнать на сайте restoplace.cc