Режим инкогнито в Google Chrome станет еще более конфиденциальным

Режим инкогнито в Google Chrome собирается стать более эффективным. В грядущем обновлении компания заблокирует лазейку в FileSystem API, которая позволяет определить, находится ли пользователь в режиме инкогнито.

Некоторые веб-сайты работающие по платной подписке использовали это как лазейку, чтобы заблокировать пользователям в режиме инкогнито возможность просмотра сайта. Одним из ярких примеров является New York Times, который больше не позволяет уклоняться от его платного доступа с помощью режима инкогнито. Хотя вполне разумно, что издатели захотят помешать людям несправедливо обойти правила.

30 июля обновление Chrome 76 не позволит издателям проверить отключенный в режиме инкогнито FileSystem API, а значит режим сможет лучше выполнять свою главную функцию — предоставлять пользователям больше конфиденциальности.