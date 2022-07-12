Режим картинка в картинке доступен всем пользователям YouTube

Google объявил, что режим «картинка в картинке» на YouTube для iOS и iPadOS, который позволяет смотреть видео в плавающем окне при использовании других приложений, доступен большему количеству людей. Согласно сообщению сообщества в понедельник, люди, работающие под управлением iOS 15, должны скоро увидеть эту функцию, хотя ее доступность имеет некоторую фрагментацию. Подписчики YouTube Premium должны получать доступ к этой функции независимо от того, в какой части мира они живут — конечно, если это область, где вы действительно можете получить YouTube Premium, — и они смогут использовать ее для просмотра любых видео. Для неплатящих пользователей YouTube упоминается только то, что функция «картинка в картинке» доступна в США.

Тем не менее, в США компания заявляет, что «все, кто использует приложение YouTube на iPhone и iPad», получат эту функцию, но ее можно будет использовать только для «немузыкального контента». Если вы используете Android, эта функция, вероятно, была у вас в течение многих лет, и YouTube говорит, что сегодня в ней ничего не меняется. Эта новость может немного сбить с толку некоторых подписчиков Premium, которые уже давно могут получить доступ к режиму «картинка в картинке» с помощью различных методов. В июне 2021 года компания заявила, что эта функция появится в приложении для платных клиентов и что она планирует предоставить функцию «картинка в картинке» и своим бесплатным пользователям без стороннего софта и прочих хитростей.