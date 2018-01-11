Результаты тестов производительности внутренней безопасности Intel

Intel выпустила набор настольных и переносных результатов тестов со всеми исправлениями безопасности Windows и последней прошивкой. Они сравнивают мобильные (Kaby Lake) и настольные процессоры.Результаты уже повсюду, в целом, в Sky Diver (который больше зависит от процессора) минимальная потеря производительности, которая легко может рассматриваться как аномалия (~ 1 или 2 %).